Θεσσαλονίκη: Μπαράζ αστυνομικών ελέγχων στην Τούμπα για την ανήλικη παραβατικότητα και το αλκοόλ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε επιχειρησιακή δράση στην περιοχή της Τούμπας. Η επιχείρηση που ξεκίνησε το βράδυ της 7ης Απριλίου και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη είχε ως άξονα τον εντοπισμό εστιών παραβατικότητας αλλά και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης, προχώρησαν σε:

Ελέγχους 92 ατόμων , εκ των οποίων οι 87 ήταν ανήλικοι .

, εκ των οποίων οι . Επιτόπιους ελέγχους σε 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών.

«Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στο πεδίο της πρόληψης, με στόχο την προστασία της νεολαίας και την αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.