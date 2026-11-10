Θεσσαλονίκη: Μπαράζ αστυνομικών ελέγχων στα Διαβατά – 21 παραβάσεις του ΚΟΚ σε λίγες ώρες

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκη, τις πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• 93 άτομα και

• 88 οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

• Βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

• Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.