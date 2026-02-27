Θεσσαλονίκη: Μπαίνουν λαμαρίνες στην Πλατεία Ελευθερίας

Τις επόμενες ημέρες μπαίνουν οι λαμαρίνες στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες ανάπλασης και μετατροπής του χώρου σε Πάρκο Μνήμης, αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο περιθώριο της δενδροφύτευσης στο campus του ΑΠΘ, από τις 7 Μαρτίου θα αρχίσει ο εργολάβος να στήνει σταδιακά το εργοτάξιο, ενώ η θεμελίωση θα συμπέσει με την καθιερωμένη πορεία Μνήμης, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 83 ετών από την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το κολαστήριο του Άουσβιτς.

Το πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας κλείνει αύριο, Σάββατο,ενώ αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης δημιουργήθηκαν ήδη 237 θέσεις παρκαρίσματος εντός του ΟΛΘ και μέχρι τέλος Μαρτίου θα διαμορφωθεί σε πάρκινγκ και το οικόπεδο της ΓΑΙΑΟΣΕ που πέρασε στα «χέρια» του δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκεται απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο.

«Μετά το Πάσχα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε διαγωνισμούς και διαδικασίες με χρονοδιαγράμματα για την περαιτέρω εξεύρεση θέσεων στάθμευσης σε όλη την πόλη», πρόσθεσε ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος σε παλαιότερη συνέντευξη είχε αναγνωρίσει πως το παρκάρισμα αποτελεί το κύριο πρόβλημα, αυτή τη στιγμή, στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανάπλαση του Άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους, ο κ. Αγγελούδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία των εμβληματικών έργων. «Με την έναρξη της χρονιάς η Αγίας Σοφίας δουλεύει ήδη, ξεκινά η πλατεία Ελευθερίας και τρέχει η δημοπράτηση της Πλατείας Αριστοτέλους, ενώ και οι Στάβλοι Παπάφη, στο κέντρο της Τούμπας, προχωράνε πολύ γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, για την ανάπλαση της Αριστοτέλους, συμπλήρωσε, πως η αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου θα γίνει στις 6 Απριλίου.

Τέλος, ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως από τις αρχές Μαρτίου πιάνουν δουλειά τα συνεργεία για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, τα οποία θα εργάζονται ταυτόχρονα σε δέκα σημεία της πόλης, επιδιορθώνοντας ζημιές σε πεζοδρόμια και κατασκευάζοντας όπου δεν υπάρχουν, τις απαραίτητες ράμπες για τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία. «Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργηθούν πάνω από 300 νέες ράμπες», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ