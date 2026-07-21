Θεσσαλονίκη: Missing Alert για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος αγνοείται από τις πρωινές ώρες της 21ης Ιουλίου και εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε το Missing Alert, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.