Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης φωτιά σε δασική έκταση αναστάτωσε τους κατοίκους στα Πεύκα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/7) σε δασική έκτασηστην ευρύτερη περιοχή του Φιλύρου, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, κοντά στο Κοιμητήριο της περιοχής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8: 15 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά οριοθετήθηκε και στη συνέχεια κατασβέστηκε με τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.