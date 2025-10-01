Θεσσαλονίκη: Μια σύλληψη μετά από ελέγχους της ΕΛΑΣ σε οικισμούς σε Χαλκηδόνας και Νέα Μεσήμβρια

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

66 άτομα και

68 οχήματα

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Προσήχθησαν πέντε άτομα,

Συνελήφθη ένα εξ’ αυτών για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση,

Διαπιστώθηκαν 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και

Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού.