Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος ναύτης απείλησε με μαχαίρι άλλο μέλος του πληρώματος

Στη σύλληψη ενός 47χρονου Φιλιππινέζου ναύτη ο οποίος, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, απείλησε με μαχαίρι άλλο μέλος του πληρώματος του πλοίου προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης από ναυτικό πράκτορα ότι ένας 47χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Φιλιππίνων) μέλος πληρώματος (ναύτης) ενός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Ολλανδίας προέβη σε απειλή με χρήση μαχαιριού, εναντίον έτερου μέλους πληρώματος του πλοίου.

Άμεσα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετέβησαν στο πλοίο, όπου συνέλαβαν τον 47χρονο και τον οδήγησαν στη Λιμενική Αρχή, όπου υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 47χρονος για παράβαση του Ν. 2168/1993 («Περί όπλων»).