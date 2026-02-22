Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης αναστάτωσε πτήση, αλλά και το αεροδρόμιο Μακεδονία-Τραυμάτισε αστυνομικό

Άνω κάτω έγινε χθες (21-02-2026) το βράδυ, πτήση από πόλη της Ευρώπηςμε προορισμό τον αερολιμένα «Μακεδονία».

30χρονος υπό την επήρεια μέθης, περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την άφιξη της πτήσης οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους Αστυνομικούς εξυβρίζοντάς και απειλώντας τους, ενώ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.