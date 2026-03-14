Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς με ΙΧ, τους δύο στο πορτ μπαγκάζ-4 συλλήψεις

Σπείρα μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς με ΙΧ και είχε σκοπό να τους μεταφέρει σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν έπειτα από επιστάμενη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τέσσερα (4) άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών και παροχής καταλύματος.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 30, 38, 27 και 27 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εγκληματικής ομάδας, προώθησης πολιτών τρίτης χώρας προς το εσωτερικό της χώρας εκ κερδοσκοπίας από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής και εξασφάλιση καταλύματος προς απόκρυψη σε μη νόμιμους αλλοδαπούς, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απείθειας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (13-03-2026), στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 30χρονο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν οκτώ (8) αλλοδαποί, δύο (2) εκ των οποίων στον χώρο των αποσκευών, στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες θα μεταφέρονταν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, όπου τους ανέμεναν τα έτερα τρία (3) μέλη της εγκληματικής ομάδας, (1 εντός του διαμερίσματος και 2 έξωθεν της πολυκατοικίας) δύο (2) εκ των οποίων προέβαλαν αντίσταση κατά την ακινητοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.