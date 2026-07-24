Θεσσαλονίκη: Μεγάλες καθυστερήσεις προς Χαλκιδική – Κυκλοφοριακό χάος μετά την κακοκαιρία

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κυκλοφορία των οχημάτων στηνανατολική Θεσσαλονίκη και στον άξονα προς τη Χαλκιδική, καθώς η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης όσο και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στην επιβάρυνση του κυκλοφοριακού συνέβαλε και η καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Νέας Ευκαρπίας, ενώ η έντονη βροχόπτωση που προηγήθηκε σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής δυσχέρανε ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου παραμένουν αυξημένοι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι.