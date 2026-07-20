Θεσσαλονίκη: Με υπόμνημα η απολογία του 25χρονου για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Η παρουσία του απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ήταν περίπου ημίωρη και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της δημοσιογράφου, Δέσποινας Κρητικού κατέθεσε υπόμνημα και δέχθηκε ερωτήσεις.

Κατά τη όδευση του από το γραφείο της ανακρίτριας στο γραφείο της εισαγγελέως -για τη σύμφωνη γνώμη για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι- στον πρώτο όροφο των δικαστηρίων είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του. Περίπου 15 άτομα φώναξαν συνθήματα και τον χειροκρότησαν όταν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας τον συνόδευαν έξω από το γραφείο της εισαγγελέως.

Ο 25χρονος δεν είχε συνεργαστεί μέχρι πρότινος με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με σκοπό να ενημερωθούν οι δικηγόροι του για την δικογραφία και να δει αν θα μιλήσει και αν θα απαντήσει στην ανακρίτρια. Ο 25χρονος, μέλος του αναρχικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, είναι γνωστός αντιεξουσιαστής για καταλήψεις και για πορείες και συμμετοχή σε κάποια επεισόδια στο παρελθόν. Φέρεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τα κλειδιά από τον 24χρονο, σύμφωνα με την απολογία του 24χρονου και χάρη σ’ αυτή την απολογία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια και συνελήφθη ο 25χρονος το πρωί της περασμένης Παρασκευή.

Οι διώξεις που του ασκήθηκαν και η απολογία του αφορούσε στην τρομοκρατική οργάνωση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχει προσωποποιηθεί κάποια από τις διώξεις που ασκήθηκαν, οι οποίες είναι in rem από την πρώτη εβδομάδα, όταν έγιναν οι πρώτες συλλήψεις.