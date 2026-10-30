ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Με έξωση από το σπίτι της απειλείται 92χρονη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μία 92χρονη από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης απειλείται με έξωση από το σπίτι, στο οποίο ζει τα τελευταία 64χρόνια, μετά από πλειστηριασμό που έγινε το 2021.

Η έξωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά αναβλήθηκε και θα εξεταστεί το αίτημα αναστολής, που έχει υποβάλλει η οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας.

Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από το σπίτι και απετράπη η έξωση.

Το σπίτι μετά τον θάνατο του συζύγου της, πέρασε στα δύο παιδιά της, τα οποία πήραν δάνειο πριν την οικονομική κρίση και μετά δεν κατάφεραν να το αποπληρώσουν.

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