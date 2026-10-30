Θεσσαλονίκη: Με έξωση από το σπίτι της απειλείται 92χρονη

Μία 92χρονη από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης απειλείται με έξωση από το σπίτι, στο οποίο ζει τα τελευταία 64χρόνια, μετά από πλειστηριασμό που έγινε το 2021.

Η έξωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά αναβλήθηκε και θα εξεταστεί το αίτημα αναστολής, που έχει υποβάλλει η οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας.

Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από το σπίτι και απετράπη η έξωση.

Το σπίτι μετά τον θάνατο του συζύγου της, πέρασε στα δύο παιδιά της, τα οποία πήραν δάνειο πριν την οικονομική κρίση και μετά δεν κατάφεραν να το αποπληρώσουν.