Θεσσαλονίκη: Με ένα καραβάκι τα δρομολόγια στον Θερμαϊκό – Μειωμένη κατά 30% η επιβατική κίνηση

της Αρχοντούλας Τσιλικιώτη

Με ένα μόνο σκάφος σαλπάρουν φέτος τα «καραβάκια» του Θερμαϊκού, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου, σε συνδυασμό με τη μειωμένη επιβατική κίνηση, δεν άφησε ανεπηρέαστη τη λειτουργία της γραμμής.

Όπως αναφέρει στην ο Νίκος Διακάκης, υπεύθυνος της εταιρείας «Karavakia – Thessboat Waterbus», η επιβατική κίνηση είναι μέχρι στιγμής μειωμένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

«Η κίνηση είναι 30% κάτω. Το εισιτήριο έχει παραμείνει στην ίδια τιμή, αλλά δεν βγάλαμε το δεύτερο καράβι», σημειώνει ο κ. Διακάκης.

Στα δρομολόγια έχει βγει μόνο το καραβάκι «Θεσσαλονίκη», το οποίο συνδέει το λιμάνι και τον Λευκό Πύργο με την Περαία και τους Νέους Επιβάτες, πραγματοποιώντας συνολικά τέσσερα δρομολόγια την ημέρα, ενώ ο «Θερμαϊκός» παραμένει εκτός γραμμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν δρομολογούνταν και το δεύτερο σκάφος, η τιμή του εισιτηρίου θα έφθανε περίπου τα 15 ευρώ, από 10 ευρώ που κοστίζει σήμερα.

Το 80% των επιβατών από τα Βαλκάνια

Περίπου οκτώ στους δέκα επιβάτες που ταξιδεύουν με το καραβάκι προέρχονται από βαλκανικές χώρες. Μικρότερη είναι η παρουσία επισκεπτών από την Αργεντινή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το 80% των επιβατών είναι Βαλκάνιοι. Έχουμε και κόσμο από την Αργεντινή, την Αμερική και το Ισραήλ, αλλά είναι λίγοι», αναφέρει ο κ. Διακάκης.

Ελάχιστοι, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι και οι Έλληνες που επιλέγουν τη θαλάσσια διαδρομή.

Κρίσιμο το διάστημα έως τον Δεκαπενταύγουστο

Καθοριστικό για την πορεία της σεζόν θεωρείται το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως και τον Δεκαπενταύγουστο, όταν παραδοσιακά κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.

Η εταιρεία προσδοκά ότι η αύξηση των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη θα αποτυπωθεί και στον αριθμό των επιβατών που επιλέγουν τη θαλάσσια διαδρομή.

«Αν δεν αυξηθεί η κίνηση από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου, η χρονιά θα είναι καταστροφική. Ελπίζουμε, όμως, ότι θα έχει κόσμο, ενώ ήδη έχουμε κάποια σημάδια βελτίωσης», επισημαίνει ο κ. Διακάκης.

Αναχωρήσεις, διάρκεια διαδρομής και κόστος εισιτηρίων

Το πρώτο δρομολόγιο αναχωρεί στις 9:30 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με ενδιάμεση στάση στον Λευκό Πύργο και προορισμό τους Νέους Επιβάτες και την Περαία. Η τελευταία αναχώρηση της ημέρας πραγματοποιείται στις 17:55 από την Περαία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια της διαδρομής υπολογίζεται σε περίπου 45 λεπτά, ενώ το καραβάκι «Θεσσαλονίκη» έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 180 επιβατών.

Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά διαδρομή, με το ίδιο ποσό να ισχύει και για την επιστροφή. Για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε ετών το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ, ενώ για τα άτομα με αναπηρία διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολιτική» στις 18/07/2025