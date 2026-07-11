Θεσσαλονίκη: Με εγκαύματα νοσηλεύεται ο 61χρονος που σφήνωσε σε παράθυρο αεροσκάφους

Στη Γ’ Χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, σε κατάσταση σοκ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 61χρονος Σέρβος που τραυματίστηκε όταν έσπασε εν πτήσει το παράθυρο του αεροσκάφους.Ο άνδρας φέρει εγκαύματα από τον αέρα και την τριβή και δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο, προς το παρόν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα, ακούστηκε ένας θόρυβος, έσπασε ένα παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο φαίνεται ότι ο… μισός βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο.

Όπως είναι λογικό, επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες, οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν μέσα στο αεροπλάνο και έβαλαν τις μάσκες για να έχουν οξυγόνο. Οι επιβάτες κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ryanair:

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».