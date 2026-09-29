Θεσσαλονίκη: Λουκέτο στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

«Σφραγίζεται» σήμερα, Τρίτη (29/09) η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια, όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Μετά την σχετική εισήγησης της ΕΑΔ, υπεγράφη η πράξη «σφράγισης» της ιδιωτικής κλινικής από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και σήμερα το πρωί αναμένεται να μπει «λουκέτο» παρουσία δικαστικού επιμελητή.

Την ίδια στιγμή, η σχετική έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.