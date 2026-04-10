Θεσσαλονίκη: Live η συνάντηση των πέντε Επιτάφιων στην πλατεία Αριστοτέλους

Η κεντρική ακολουθία ξεκίνησε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Αυτή την ώρα, ο Μητροπολιτικός Επιτάφιος, πλαισιωμένος από στρατιωτικό άγημα και υπό τους πένθιμους παιάνες της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου, διασχίζει την Αγίας Σοφίας και τη Λεωφόρο Νίκης, με χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν κρατώντας αναμμένα κεριά.

Πέντε ενορίες συναντώνται για μία κοινή δέηση

Η κορύφωση της βραδιάς αναμένεται στην Πλατεία Αριστοτέλους (κάτω από την οδό Μητροπόλεως). Εκεί, οι λιτανευτικές πομπές από πέντε ιστορικές ενορίες του κέντρου συναντώνται για μια κοινή δέηση:

Ο Μητροπολιτικός Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς .

. Ο Καθεδρικός Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας .

. Ο ενοριακός Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων .

. Η Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας .

. Ο μετοχιακός Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του Τρανού.

Δείτε ζωντανά: