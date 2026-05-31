Θεσσαλονίκη: Λιποθύμησε στη Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος – Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης όταν κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον διακόμισε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές και αναμένεται να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται από χθες (30/5) στη Θεσσαλονίκη.