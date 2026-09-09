Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στάση- Τέσσερις τραυματίες

Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε, το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετά τη στάση «Κόκορα» στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, ένα λεωφορείο που προπορεύονταν, όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό, από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση.

Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τέσσερα άτομα, με κατάγματα και μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στο σημείο, λόγω του περιστατικού, καταγράφεται μποτιλιάρισμα.