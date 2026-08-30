Θεσσαλονίκη: Λένε «ναι» ανάμεσα στα αμπέλια – Πολιτικοί γάμοι στον Αστικό Αμπελώνα

Σε ένα από τα πλέον ιδιαίτερα και, όπως φαίνεται, ολοένα και πιο δημοφιλή σκηνικά για την τέλεση πολιτικών γάμων εξελίσσεται ο Αστικός Αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης .

Τα νέα ζευγάρια επιλέγουν όλο και συχνότερα το καταπράσινο αυτό σκηνικό, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον πολιτικό γάμο του Γιώργου και της Κατερίνας, τον οποίο τέλεσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης.



«Ο χώρος του Δημοτικού Αμπελώνα αποτελεί όλο και περισσότερο επιλογή των νέων ζευγαριών που επιλέγουν τον πολιτικό γάμο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Διαμαντάκης, ευχόμενος στους νεόνυμφους «βίον ανθόσπαρτον».

Ο Αστικός Αμπελώνας βρίσκεται στην περιοχή της Δόξας, απέναντι από το Καυτανζόγλειο Στάδιο, και δημιουργήθηκε το 2013 σε έκταση περίπου δύο στρεμμάτων, εκεί όπου παλαιότερα λειτουργούσε το μηχανουργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον μοναδικό βιολογικό αστικό αμπελώνα που έχει δημιουργήσει ελληνικός δήμος, ενώ η Θεσσαλονίκη συμμετέχει μέσω αυτού στο διεθνές δίκτυο πόλεων με αστικούς αμπελώνες.

Την Τετάρτη ο τρύγος των κόκκινων ποικιλιών

Στο μεταξύ, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται ο ετήσιος τρύγος των κόκκικων ποικιλιών στον αστικό αμπελώνα. Στις 8.30 το πρωί, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης θα δώσουν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών, ξινόμαυρου και αγιωργίτικου, με τη συμμετοχή εργαζομένων του δήμου και εθελοντών.

Από τη φετινή παραγωγή αναμένεται να προκύψουν περίπου 500 έως 600 φιάλες της «Γοργόνας», του κρασιού της Θεσσαλονίκης, μέρος των οποίων θα διατεθεί για την υποστήριξη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο πλαίσιο του φετινού τρύγου ο δήμαρχος θα τιμήσει και τον οινοποιό Ευάγγελο Γεροβασιλείου για την πολυετή προσφορά του στον Αστικό Αμπελώνα, καθώς στο Κτήμα Γεροβασιλείου γίνεται αφιλοκερδώς η επεξεργασία και η εμφιάλωση του κρασιού.