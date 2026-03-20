Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί ξανά το συντριβάνι στο Καυτανζόγλειο

Στην αποκατάσταση του ιστορικού συντριβανιού στην είσοδο του Καυτανζόγλειου σταδίου, άλλο ένα έργο αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και βελτίωσης της κοινωνικής εμπειρίας, προχώρησε η ΕΥΑΘ με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ύδρευσης: «Η ΕΥΑΘ ανέλαβε τις οικοδομικές εργασίες και τα ηλεκτρολογικά, την αποκατάσταση των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων του συντριβανιού, όπως και τον φωτισμό του, παραδίδοντάς το ως άλλο ένα στολίδι στην πόλη».

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ως ΕΥΑΘ επιλέγουμε να τιμήσουμε στην πράξη το στοιχείο που υπηρετούμε καθημερινά, το νερό. Η αποκατάσταση του ιστορικού συντριβανιού στο Καυτανζόγλειο στάδιο είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική δράση μας για την ενίσχυση του αστικού περιβάλλοντος, μετά και την τοποθέτηση σειράς δημόσιων βρυσών στη Νέα Παραλία και το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουμε κι εμείς στη συνολική αναβάθμιση του Καυτανζογλείου, που επανέρχεται δυναμικά στον αθλητικό χάρτη», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

Παράλληλα με την ανάδειξη του νερού ως ζωτικού στοιχείου της πόλης στο Καυτανζόγλειο, η ΕΥΑΘ οργάνωσε εθελοντική δράση δενδροφύτευσης για τους εργαζόμενους της εταιρείας και τις οικογένειές τους στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, συνδυάζοντας έτσι νερό και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «We4All», γονείς και παιδιά φύτεψαν 120 αλμυρίκια και πευκάκια σε μια περιοχή που έχει μεγάλη οικολογική σημασία, αντιμετωπίζει όμως προκλήσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του οικοσυστήματός της. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν από δασολόγο για τον σωστό τρόπο φύτευσης και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τσάπισαν, φύτεψαν, πότισαν και κυρίως διασφάλισαν ότι τα δεντράκια θα έχουν την απαιτούμενη φροντίδα στο εξής από την ομάδα της «We4All».

«Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μία πρωτοβουλία του ΟΗΕ (γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου), είναι αφιερωμένη το 2026 στη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στον ρόλο του νερού ως θεμελίου για την ισότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη των κοινωνιών, με σύνθημα «Where water flows, equality grows». Η ΕΥΑΘ, ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους του ΟΗΕ, αντιμετωπίζει την προστασία των υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος ως μια διαρκή ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τις επόμενες γενιές», καταλήγει η ανακοίνωση.