Θεσσαλονίκη – Κύκλωμα με αχυρανθρώπους: Νέα προθεσμία πήρε ο δικηγόρος για να απολογηθεί

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε ο δικηγόρος που πέρασε σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, με ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ σε εξέλιξη είναι οι απολογίες τριών συλληφθέντων για την υπόθεση.

Χθες, ένας προφυλακίστηκε και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται.