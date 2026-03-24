Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική εσωτερική περιφερειακή λόγω αποξήλωσης εναέριων καλωδίων

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 26-03-2026 κατά τις ώρες 04:00 – 05:00 θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος) – Κ12 (Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων).

Συγκεκριμένα:

-θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από το ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στον Κλάδο Εξόδου προς την οδό Τζων Κέννεντυ και μέσω κατάλληλης σήμανσης θα κινούνται εντός του αστικού ιστού.

-θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, από το ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ12 (Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κόμβο Κ13 (Διασταύρωση ΙΚΑ) μέσω του αστικού ιστού πλην των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν στον Κλάδο Εξόδου της ΕΣΠΕΡ προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (ρεύμα προς Ν. Μουδανιά), στον οποίο θα διεξάγεται κανονικά.