Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου, το ερχόμενο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων το Σάββατο στις οδούς Λεωφόρο Νίκης, 26ης Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντύπα και Λεωφόρο Δενδροποτάμου.

Παράλληλα, το Σάββατο δε θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς 26ης Οκτωβρίου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Γεώρ. Ανδρέου (κατά τις ώρες 15:00 – 23:00), Μαρίνου Αντύπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου έως την Λεωφόρο Δενδροποτάμου (κατά τις ώρες 18:00 – 23:00), Λεωφόρο Δενδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντύπα έως την οδό 26ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 18.00 – 23:00) και Λεωφόρο Νίκης από την Ναυάρχου Κουντουριώτου έως την οδό Πλουτάρχου (κατά τις ώρες 13:00 – 23:00).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.