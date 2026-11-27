Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (26-11-2026) στην Τούμπα.

Ο 43χρονος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος (γκλοπ) πρόσφορη προς άμυνα και επίθεση. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ζεύγος μεταλλικών χειροπέδων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, επιμελώς κρυμμένη στην κατάψυξη ψυγείου με υπολείμματα κοκαΐνης, των οποίων η ζύγιση ήταν αδύνατη και το χρηματικό ποσό των (4.050) ευρώ.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμεί Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή του.