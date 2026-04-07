Θεσσαλονίκη: Κοινωνικές δράσεις της ΟΝΝΕΔ για παιδιά

Αγάπη και χαμόγελα σε παιδιά της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούνται σε ιδρύματα και τα έχουν ανάγκη, μοίρασε παραμονές του Πάσχα η ΟΝΝΕΔ

Ο αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Μηνάς Τσατσούλης, ο πρόεδρος της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μπαμπανίκας, και μέλη του Συντονιστικού Γραφείου επισκέφθηκαν τα ιδρύματα “Παπάφειο” και “Μέλισσα” και προσέφεραν στα παιδιά πασχαλινές λαμπάδες, τσουρέκια και γλυκίσματα, θέλοντας να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης, της ελπίδας και της προσφοράς των ημερών του Πάσχα.

“Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια μικρή ένδειξη στήριξης προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, επιβεβαιώνοντας ότι η κοινωνική ευαισθησία και η προσφορά στον συνάνθρωπο παραμένουν βασικές αξίες της ΟΝΝΕΔ.

Η ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, με δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, ιδιαίτερα προς τις πιο ευάλωτες ομάδες”, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΟΝΝΕΔ.