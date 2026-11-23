Στην ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας και στο συντονισμό των δράσεών τους με στόχο την προάσπιση της επαγγελματικής δεοντολογίας, την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας συμφώνησαν οι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι των τριών επιστημονικών φορέωνδιαπίστωσαν ότι οι σύγχρονες μορφές επαγγελματικής προβολής και εμπορικής διαφήμισης, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ηλεκτρονικών πλατφορμών, δημιουργούν νέα δεδομένα και προκλήσεις για τα επαγγέλματα υγείας. Η ανεξέλεγκτη προβολή, οι παραπλανητικοί ισχυρισμοί, οι υποσχέσεις θεραπευτικών αποτελεσμάτων και οι πρακτικές εμπορικής προώθησης που δεν συνάδουν με την επιστημονική δεοντολογία μπορούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, να δημιουργήσουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη προς τους επαγγελματίες υγείας.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράστηκε για τη χρήση χορηγούμενων αναρτήσεων, διαδοχικών διαφημιστικών βίντεο influencers και τρίτων προσώπων, καθώς και για μορφές έμμεσης εμπορικής προβολής μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών αναζήτησης και αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας. Η διάκριση μεταξύ επιστημονικής ενημέρωσης και εμπορικής διαφήμισης καθίσταται πλέον επιτακτική.

Οι τρεις Σύλλογοι επισήμαναν ότι η επιστημονική και η επαγγελματική δραστηριότητα των λειτουργών υγείας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με όρους εμπορικής προώθησης. Η αξιοπιστία, η επιστημονική τεκμηρίωση, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς τον πολίτη πρέπει να αποτελούναδιαπραγμάτευτες αρχές της άσκησης κάθε επαγγέλματος υγείας.

Προτεραιότητα η πρόληψη και η ενημέρωση των συναδέλφων

Κοινή θέση των τριών Συλλόγων είναι ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων δεοντολογίας δεν πρέπει να περιορίζεται στην εκ των υστέρων διαπίστωση παραβάσεων και στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Αντίθετα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη ενημέρωση και την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να αναληφθούν κοινές δράσεις ενημέρωσης των μελών των τριών Συλλόγων με σαφείς κατευθυντήριες θέσεις για τις επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες πρακτικές επαγγελματικής προβολής, διαφήμισης και επικοινωνίας.

Όπου διαπιστώνονται πρακτικές που ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα δεοντολογίας ή νομιμότητας, θα επιδιώκεται, εφόσον είναι θεσμικά και νομικά εφικτό, η έγκαιρη επικοινωνία με τους συναδέλφους, η επισήμανση των προβλημάτων και η παροχή δυνατότητας συμμόρφωσης. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα αρμόδια όργανα των Συλλόγων.

Κοινές παρεμβάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες

Οι τρεις επιστημονικοί φορείς συμφώνησαν να προχωρήσουν σε:

-διαμόρφωση κοινών θέσεων για ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας και διαφημιστικής προβολής υπηρεσιών υγείας

-κοινή ενημέρωση των μελών τους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο

-συντονισμένη αντιμετώπιση πρακτικών παραπλανητικής ή αθέμιτης εμπορικής προβολής

–υλοποίηση κοινών παρεμβάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση κενών ή ασάφειας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

–εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών για την αξία της επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης και την ανάγκη να απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας που διαθέτουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες

Οι τρεις Σύλλογοι επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν στρέφεται κατά της επιστημονικής ενημέρωσης, της σύγχρονης επικοινωνίας ή της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών μέσων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε μορφή επικοινωνίας και προβολής υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, την επαγγελματική δεοντολογία και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προστασία της δημόσιας υγείας, η εμπιστοσύνη των πολιτών και η αξιοπρέπεια των επιστημονικών επαγγελμάτων υγείας αποτελούν κοινή ευθύνη.

Τέλος οι Σύλλογοι συμφώνησαν η συνεργασία αυτή να επεκταθεί και στα ασφαλιστικά και επαγγελματικά ζητήματα των τριών κλάδων.

Για τα Δ.Σ

Οι Πρόεδροι των τριών Συλλόγων

Νικόλαος Μπάτζιος

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Βάιος Κοντόπουλος

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διονύσης Ευγενίδης

Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης