Θεσσαλονίκη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Εντείνουν την πίεση οι αγρότες, μετά την πανελλαδική σύσκεψη στο Λευκώνα Σερρών, και διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με συμβολικό κλείσιμο και παρακαμπτηρίων οδών κατά τη σημερινή ημέρα, αλλά και με άνοιγμα διοδίων για ελεύθερη διέλευση του κοινού στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα σήμερα από τις 12 το μεσημέρι κλείνει και το ρευμα προς Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι την Τρίτη, ενώ δεν προγραμματίζεται κλείσιμο παρακαμπτηρίου. Τα διόδια Μαλγάρων θα παραμείνουν κλειστα και το Σαββατοκύριακο, αφού θα είναι κλειστός ο δρόμος.

Στα Πρασινα Φαναρια οι αγρότες αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνέλευση το απόγευμα για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους, ενώ έχουν ήδη αποφασίσει να πραγματοποιήσουν δράση με διανομή προϊόντων τους κατά τις πρωινές ώρες.

Στο μπλόκο του Δερβενίου η Εγνατία Οδός θα αποκλειστεί και σήμερα από τις 13.00 έως τις 14:00, ενώ για το Σαββατοκύριακο οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη προβεί σε συνεννόηση με την αστυνομία για το άνοιγμα των διοδίων προκειμένου να υπάρξει ελεύθερη διέλευση το χρονικό διάστημα 13:00 με 15:00. Επιπλέον, την Κυριακή θα μοιράσουν τοπικά προϊόντα.

Στο μπλόκο της Χαλκηδόνας θα αποκλειστεί η οδός σημερα από τις 17:00 έως τις 19:00 χωρίς να προβούν σε αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων, ενώ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πώς θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο.