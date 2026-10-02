Θεσσαλονίκη: Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην Ελληνικό Μετρό – Στο επίκεντρο σύμβαση λειτουργίας και επέκταση στα δυτικά

Η βασική υποδομή του Μετρό Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, το πρωί της Παρασκευής.

Οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά και Μιχάλης Χουρδάκης, και ο τομεάρχης Υποδομών και διευθυντής του γραφείου προέδρου ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, και συντονίστρια του Γραφείου Θεσσαλονίκης του κ. Ανδρουλάκη και μέλος της ΚΠΕ, Αναστασία Γεωργιάδου, συνάντησαν πρώτα εκπροσώπους του σωματείου εργαζομένων στην Ελληνικό Μετρό και συζήτησαν τα προβλήματά τους.

Έπειτα, συνάντησαν τον διευθυντή έργου του μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκο Δένη, και τον διευθυντή λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργο Ζυγογιάννη.

Από το ΠΑΣΟΚ πρόταξαν τα ζητήματα αφενός της επίβλεψης του Μετρό και αφετέρου της επέκτασης της γραμμής στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τον τομεάρχη Υποδομών, Δημήτρη Σαρρηγιάννη, να τονίζει σε δηλώσεις του πως στη σημερινή επίσκεψη εξετάστηκε «το κατά πόσο τηρούνται και λειτουργούν οι μηχανισμοί που μπορεί να φτάσουν και στο σημείο της απομείωσης της αμοιβής του αναδόχου λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό».

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Ο κ. Σαρηγιάννης στάθηκε στο γεγονός ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί με έναν ανάδοχο λειτουργίας και συντήρησης για τα επόμενα 11 χρόνια -καθεστώς διαφορετικό από εκείνο με το οποίο λειτουργεί το Μετρό της Αθήνας.

«Άρα λοιπόν, όταν κάποια σκαλιά δεν λειτουργούν, το μόνο μέσο που έχει το κράτος για να μπορέσει να επιταχύνει την επισκευή αυτού του πράγματος είναι να τηρεί τη σύμβαση του αναδόχου κατά γράμμα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Από τη συζήτηση προέκυψε ότι, πέρα από τον μηχανισμό λειτουργίας που είναι η σύμβαση, υπάρχουν και θέματα εγγύησης της κατασκευής, δηλαδή κάποιες βλάβες που συμβαίνουν είναι και αποτέλεσμα του ότι βρισκόμαστε στην περίοδο εγγύησης της κατασκευής του Μετρό και άρα εδώ τίθεται κι ένας προβληματισμός: κατά πόσο τελικά, όταν δόθηκε το Μετρό σε κυκλοφορία, ήταν τεσταρισμένο, αν ήταν όλα όπως πρέπει».

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Μετρό στα δυτικά

Η βουλεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά, προέταξε την ανάγκη της επέκτασης του Μετρό και στη δυτική Θεσσαλονίκη.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για αυτό», τόνισε, λέγοντας πως το έργο αυτό θέλει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

«Περιμένουμε απαντήσεις από το υπουργείο σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε κάνει στην κατάθεση εγγράφων, ούτως ώστε να παύσουν τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα κάθε φορά που η κυβέρνηση το χρειάζεται και πράγματι η επέκταση του Μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά να γίνει πραγματικότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ακόμα 30 χρόνια για αυτό, ειδικά εμείς που ζούμε στα δυτικά», συμπλήρωσε στο ίδιο πλαίσιο.

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Χουρδάκης, είπε πως «είναι πολύ σημαντικό να οριστικοποιηθεί το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου» και συμπλήρωσε ότι η Θεσσαλονίκη, συνολικά, χρειάζεται μία ποιοτική δημόσια συγκοινωνία που θα λειτουργεί με ασφάλεια και με αξιοπρέπεια για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους».