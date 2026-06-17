Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων-Κλειδίου – Αυξημένη κίνηση στην ΠΑΘΕ

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων – Κλειδίου λόγω προβλήματος στη γέφυρα του παραδρόμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία η γέφυρα παρουσίασε κλίση, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.

Ως αποτέλεσμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν αυτήν την ώρα τα 5χλμ., με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.