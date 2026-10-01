Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού το βράδυ της Παρασκευής για έξι ώρες λόγω Flyover

Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση (ρεύμα προς Χαλκιδική/ Αεροδρόμιο) της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) & Κ8 (Τριανδρίας), θα εφαρμοσθεί την Παρασκευή 02/10/2026 και ώρα 23:30 έως τις 05:30 λόγω εργασιών για το Flyover.

Αναλυτικότερα:

• Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Αγ. Παύλου (Λεωφ.Όχι) θα επιτρέπεται κανονικά.

• Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας.