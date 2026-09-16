ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού το μεσημέρι λόγω Flyover

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, το μεσημέρι στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το Flyover.

Η κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου, θα γίνεται μέσω του Κ9 (Τούμπας) διαμέσω των οδών Λαμπράκη & Διαγόρα.

Αύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον Περιφερειακό από τις 23:00 έως τις 05:00 της Παρασκευής, μεταξύ των Α/Κ Κ5 (Ευκαρπίας) & Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο).

Όπως αναφέρει η κοινοπραξία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί.

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