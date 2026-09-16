Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού το μεσημέρι λόγω Flyover

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, το μεσημέρι στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το Flyover.

Η κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου, θα γίνεται μέσω του Κ9 (Τούμπας) διαμέσω των οδών Λαμπράκη & Διαγόρα.

Αύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον Περιφερειακό από τις 23:00 έως τις 05:00 της Παρασκευής, μεταξύ των Α/Κ Κ5 (Ευκαρπίας) & Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο).

Όπως αναφέρει η κοινοπραξία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί.