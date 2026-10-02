Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού απόψε λόγω Flyover

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, από τις 23:30 έως τις 05:30 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) και του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία).

Βάσει του σχεδιασμού της Τροχαίας, τα κινούμενα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του κλάδου εξόδου του Κ7 προς την οδό Ανθέων και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλακτικά μέσω των οδών Ανθέων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφόρου Όχι, από όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Περιφερειακή Οδό προς Ανατολικά μέσω του κλάδου εισόδου Αγίου Παύλου.

Για τα βαρέα οχήματα και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών που κατευθύνονται από την Εγνατία Οδό και τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες με την ένδειξη «Περιφερειακή Οδός κλειστή προς Αεροδρόμιο». Η διέλευση αυτών των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου και Κατσιμίδη, με επανείσοδο στο ρεύμα προς Ανατολικά μέσω του Κόμβου Κ8 (Τριανδρία). Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου