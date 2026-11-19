Κλειστό θα παραμείνει και απόψε (19/11) το βράδυ τμήμα της Περιφερειακήςοδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Ο περιφερειακός παρέμεινε κλειστός και τις δύο προηγούμενες ημέρες και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, το ίδιο θα ισχύσει και για την Πέμπτη (19/11/2026) και την Παρασκευή (20/11/2026) κατά τις ώρες 23:30 έκαστης ημέρας έως 05:30 της επομένης, όταν και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

«Την Τρίτη (17/11/2026), την Τετάρτη (18/11/2026), την Πέμπτη (19/11/2026) και την Παρασκευή (20/11/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ έκαστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης,θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».