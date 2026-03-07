Θεσσαλονίκη: Κλειστή η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών στο ύψος του κόμβου Πυλαίας

Σε ισχύ βρίσκονται από χθες το βράδυ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του Fyover.

Μέχρι τις 23.00 το βράδυ της Κυριακής δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ11, Πυλαίας – Πανοράματος.

Επιπλέον από τα ξημερώματα αποκλείστηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Έως τις 17.00 το απόγευμα θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών στην περιφερειακή προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση από το ύψος του Κόμβου Κ-13, Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 της Λαχαναγοράς.

Η τροχαία συστήνει στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, να χρησιμοποιούν τον άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.