Θεσσαλονίκη: Κλειστή η εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, καθώς είναι σε εξέλιξη η γενική δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η διακοπή αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη νέα αερογέφυρα Θέρμης έως την αερογέφυρα Ρυσίου, και θα διαρκέσει έως τις 2 μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων Αρχών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, ενώ η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των στελεχών της και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.