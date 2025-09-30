Θεσσαλονίκη: Κλείνουν τέσσερις σταθμοί του Μετρό την Τετάρτη λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια και περιορισμοί στη λειτουργία της γραμμής αναμένονται αύριο, 1 Οκτωβρίου, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Η εταιρεία το επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης (www.thessmetro.gr – στην αρχική σελίδα) για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις του.