Θεσσαλονίκη: Κλείνουν αύριο το πρωί πέντε σταθμοί του μετρό λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Κλειστοί θα είναι αύριο το πρωί Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, συνολικά 5 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που είναι πρόκειται να γίνει στις 11:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Thema, έπειτα από εντολή της αστυνομίας από τις 09:00 το πρωί θα κλείσουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» και οι συρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να σταματούν.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση της Thema, αναφέρεται:

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.