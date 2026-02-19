Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από 22:15 το βράδυ της Πέμπτης (19/2) μέχρι τις 5:00 το πρωί της Παρασκευής (20/2) στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ8 (Τριανδρίας).

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και θα γίνεται εκτροπή από τον κλάδο εξόδου προς Νεάπολη – Μετέωρα. Μέσω κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό και διαμέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) θα επανέρχεται στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Ανατολικά).

Παράλληλα, θα αποκλειστούν και οι κλάδοι εισόδου προς την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα προς Ανατολικά) από τους κόμβους Νεάπολης, Επταπυργίου και Αγίου Παύλου.