Θεσσαλονίκη: Κλείνει τμήμα του Περιφερειακού- Ποια μέρα και πόσες ώρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το Flyover. Οι οδηγοί θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ για τα βαρέα οχήματα συνιστάται εναλλακτική διαδρομή μέσω Μοναστηρίου, Εγνατίας και Καραμανλή.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, από τις 23:30 έως τις 05:30, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) και Κ8 (Τριανδρίας).

Η διακοπή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Τα οχήματα που θα κινούνται προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο Αγίου Παύλου (Λεωφόρος Όχι) θα πραγματοποιείται κανονικά.

Για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων συνιστάται η χρήση του εναλλακτικού άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία – Καραμανλή, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του κέντρου και των παράπλευρων δρόμων.