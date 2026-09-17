Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα (Πέμπτη 17/9), στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5(Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων), σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

-Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

-Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.