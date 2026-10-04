Θεσσαλονίκη: Κλείνει για δύο βράδια ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Κλείνει για δύο συνεχόμενα βράδια 0 Περιφερειακός Θεσσαλονίκης, για 6 ώρες και τις δύο φορές, λόγω εργασιών για το Flyover. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι:

Την Δευτέρα (05/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ έως 05:30΄ της επομένης και την Τρίτη (06/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.”