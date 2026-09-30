Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο ΥΜΑΘ κατά των πειθαρχικών διώξεων

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ενάντια στα πειθαρχικά θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 14.00 το μεσημέρι και το κάλεσμα έχει γίνει από ΕΛΜΕ (Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) και ΣΕΠΕ (Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και η διαμαρτυρία αφορά πειθαρχικά και διώξεις σε βάρος εκπαιδευτικών

«Καλούμε τους/τις συναδέλφους την Τετάρτη 30/9 να συμμετέχουν στην κινητοποίηση ΕΛΜΕ ΣΕΠΕ στις 2μμ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (ΥΜΑΘ) για το σταμάτημα των διώξεων στην ΕΛΜΕ Πειραιά, των διώξεων στην Ε ΕΛΜΕ-Θ και σε όλες τις Διευθύνσεις. Κηρύσσουμε μονόωρες και δίωρες στάσεις εργασίας από 12μ. έως τις 2μμ», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό κάλεσμα.