Θεσσαλονίκη: Κατέληξε 23χρονος μετά από τροχαίο στη Σταυρούπολη

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαιο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο .

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στον παράδρομο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με Ιεραποστόλου Κοσμά, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδήγησε τον άτυχο 23χρονο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 23χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το συμβάν συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ, ενώ η προανάκριση έχει αναλάβει την υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.