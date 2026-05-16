Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 4,8 κιλά κάνναβης- Μία σύλληψη

Συνελήφθη χθες (15 Μαΐου 2026) το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν σε αποθήκη στην αυλή της οικίας και κατασχέθηκαν συνολικά 21 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 4 κιλών και 822 γραμμαρίων. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.