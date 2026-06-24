Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο από μέλη συλλογικοτήτων σε ένδειξη συμπαράστασης για τα Προσφυγικά

Περίπου 50 μέλη ομάδων και συλλογικοτήτων που συμπαρίστανται στους απεργούς πείνας οι οποίοι αντιτίθενται στην ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, από την Περιφέρεια Αττικής, κατέλαβαν το κτήριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα οι ομάδες εισήλθαν στον κτήριο περί τις 2 και μισή το μεσημέρι ενώ για τις 5 το απόγευμα είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν συνέλευση στο κτήριο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι προχώρησαν στην κατάληψη του κτηρίου του ΕΚΘ σε ένδειξη συμπαράστασης στους δύο απεργούς πείνας μακράς διαρκείας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne.

Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρης Κυπριανίδης εξέφρασε την εκτίμηση για πιθανή λήξη της κατάληψης την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ