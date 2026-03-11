Θεσσαλονίκη: Καρδιακή ανακοπή υπέστη 10χρονο παιδί σε κολυμβητήριο – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Καρδιακή ανακοπή υπέστη ένα 10χρονο παιδί το μεσημέρι της Τετάρτης (11/03) σε κολυμβητήριο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας.
Διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έσπευσαν στο σημείο άμεσα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.
Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.