Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε σε αποθήκη 23 δενδρύλλια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (25 Σεπτεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας άνδρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και, σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε αποθήκη της οικίας, συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 80 έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρες, σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας).

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.