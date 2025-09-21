Θεσσαλονίκη: Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με τη Λεωφόρο Νίκης γεμάτη πεζούς

Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο η 21η Σεπτεμβρίου και στις περισσότερες πόλεις διοργανώνονται δράσεις, που θα φέρουν κοντά μικρούς και μεγάλους στην προοπτική των πιο πράσινων και βιώσιμων αστικών κέντρων.

Στη Θεσσαλονίκη πεζοδρομήθηκε η Λεωφόρος Νίκης, η οποία είναι γεμάτη από κόσμο, που απολαμβάνει τη βόλτα του χωρίς θόρυβο, χωρίς κίνηση.

Οικογένειες, παιδιά, παρέες περπατούν στη μέση του δρόμου, βγάζουν φωτογραφίες και απόλαυσαν τα υπέροχα χρώματα από το ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης.

Ο κεντρικός δήμος της πόλης προχώρησε σήμερα στην πιλοτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο. Έτσι, το παραλιακό μέτωπο από την οδό Βενιζέλου μέχρι και τον Λευκό Πύργο παραδίδεται στους πεζούς και στους ποδηλάτες.