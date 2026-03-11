Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης του 25χρονου πεζού στην Πολίχνη

H στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης του 25χρονου πεζού από 27χρονο οδηγό στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης (10/03) βλέπει το φως της δημοσιότητας, όπως έχει καταγραφεί από κάμερα ασφάλειας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται ένα όχημα να διασχίζει την οδό Αγνώστου Στρατιώτη με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ακριβώς από πίσω του φαίνεται το όχημα του 27χρονου να «ανεβαίνει» επάνω στο πεζοδρόμιο και να παρασέρνει ό,τι βρει στο πέρασμά του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να έκαναν κόντρες.

Υπενθυμίζεται ότι σε βαρος του 27χρονου οδηγού που συνελήφθη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για την θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου πεζού.

Η εισαγγελέας τού απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το χρονικό της θανατηφόρας παράσυρσης

Όπως έγινε γνωστό, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 11/3, στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το όχημα «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα κι έναν 24χρονο που υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Μετά την παράσυρση, το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού και στάση λεωφορείου αλλά και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.