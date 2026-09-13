Θεσσαλονίκη: Η πόλη που γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης

Του Γιάννη Παπαγεωργίου, Συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης

Κάθε πόλη έχει μια ιστορία. Υπάρχουν, όμως, στιγμές που μια πόλη έχει την ευκαιρία να γράψει το επόμενο κεφάλαιό της με διαφορετικούς όρους. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα σε μια τέτοια στιγμή. Για χρόνια, η πόλη ήταν συνδεδεμένη με καθυστερήσεις, αναβολές και την αίσθηση ότι οι μεγάλες αλλαγές έρχονταν πάντα λίγο αργότερα. Σήμερα αυτή η εικόνα αλλάζει. Έργα που συζητούσαμε για δεκαετίες γίνονται πραγματικότητα, νέες επενδύσεις επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και η πόλη αποκτά τις υποδομές που χρειάζεται για να αξιοποιήσει τις πραγματικές της δυνατότητες.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τοποθετήσει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ψηλά στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σημείο του χάρτη. Πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Και η Θεσσαλονίκη διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: τη γεωγραφική της θέση, τα πανεπιστήμια, το ανθρώπινο δυναμικό, την ισχυρή επιχειρηματική κοινότητα και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως οικονομικός, εμπορικός και τεχνολογικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Μετρό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής. Ένα έργο που για χρόνια είχε ταυτιστεί με την καθυστέρηση αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας της πόλης. Μαζί με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το Flyover και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, διαμορφώνεται μια Θεσσαλονίκη πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και περισσότερο ανταγωνιστική. Η ανάπτυξη, όμως, δεν μετριέται μόνο σε έργα και υποδομές. Μετριέται κυρίως στο αποτέλεσμα που έχουν στη ζωή των ανθρώπων: στις νέες θέσεις εργασίας, στις επιχειρήσεις που επενδύουν και στις περισσότερες δυνατότητες που αποκτούν οι νέοι άνθρωποι να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου: να μετατρέψουμε τα μεγάλα έργα σε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Να αξιοποιήσουμε τα πανεπιστήμια, την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες επενδύσεις, ώστε η Θεσσαλονίκη να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως κέντρο τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η ανάπλαση της ΔΕΘ. Δεν αφορά απλώς τον εκσυγχρονισμό ενός εκθεσιακού χώρου. Είναι μια σημαντική παρέμβαση στην καρδιά της πόλης, που συνδέει την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια με σύγχρονες υποδομές, περισσότερο πράσινο και μια νέα προοπτική για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα αλλάζει, γίνεται πιο εξωστρεφής, πιο ψηφιακή και περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις. Η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα εφόδια για να είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας. Για μένα, εκεί βρίσκεται η ουσία: κάθε έργο και κάθε επένδυση να μετατρέπονται σε πραγματική αξία για την πόλη και σε περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της. Το επόμενο κεφάλαιο της Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να γράφεται. Και αυτή τη φορά γράφεται με έργα, επενδύσεις και νέες ευκαιρίες.

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)